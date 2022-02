© Netflix Mit "Queer Eye Germany" startet im März die deutsche Ausgabe des US-Reality-Formats

Netflix baut sein Angebot an eigenproduzierten Inhalten für den deutschsprachigen Raum weiter aus. Bis 2023 sollen die Investitionen in lokale Serien und Filme bekanntlich auf 500 Millionen Euro verdoppelt werden. Am Dienstag gewährte Netflix erste Einblicke in insgesamt 19 kommende Produktionen, darunter etliche Neuankündigungen.