Pro Sieben und Joyn schicken Frau Jordan in die Verlängerung

Bislang kamen bei Joyn mit Serien wie "Jerks" und "Frau Jordan stellt gleich" vor allem Comedyfans auf ihre Kosten. In diesem Jahr will der Streamingdienst von Pro Sieben Sat 1 und Discovery sein Angebot an eigenproduzierten Serien erhöhen und kündigt mehrere Event-Serien an. Außerdem plant Joyn erstmals auch eigenproduzierte Dokumentationen.