Die Doku basiere auf drei Jahren exklusivem Zugang zu Becker und werde "alle Aspekte des Mannes" beleuchten, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.



In einem kurzen Trailer ist einmit geröteten Augen zu sehen, der wenige Tage vor der Strafmaßverkündung Ende April konstatiert: "Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich werde sehen, was ich damit anfange." Der kurze Einspieler endet mit den Worten: "Es ist Mittwochnachmittag, am Freitag werde ich den Rest meines Lebens kennen." Britischen Medienberichten zufolge steht Beckers Freilassung und umgehende Abschiebung kurz bevor.war Ende April von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er in seinem Insolvenzverfahren Vermögensbestandteile in Millionenhöhe verschleiert hatte. Er dürfte aber von einer Sonderregel profitieren, wonach ausländische Häftlinge in Großbritannien bereits ein Jahr früher als gewöhnlich entlassen und abgeschoben werden können. Erwartet wird, dass dies noch vor Weihnachten geschieht.