Chief Content & Marketing Officer Katja Hofem und Chief Financial Officer Jochen Cassel. Tassilo Raesig ist seit Januar 2019 COO von Joyn. Zuvor war er unter anderem Head of Digital & Media Strategy von Sony Europe und Gründer einer Unternehmensberatung für Digitale Transformation.



Wohin es Alexandar Vassilev zieht, ist nicht bekannt. Die Trennung erfolgt aber offensichtlich im gegenseitigen Einvernehmen. "Die letzten knapp drei Jahre bei Joyn waren wirklich eine bemerkenswerte Reise", sagt der scheidende Geschäftsführer

Wir haben Joyn von 2 auf über 260 leidenschaftliche Mitarbeiter ausgebaut, ein tolles Produkt in Rekordzeit entwickelt, eine starke Marke im Markt etabliert und in nur einem Jahr in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld über 7 Millionen aktive Nutzer erreicht. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und danke den Mitarbeitern für ihre Hingabe, ihren Ehrgeiz und ihre fantastische Arbeit."



"Joyn hat sich innerhalb eines Jahres zu einer der führenden Streamingplattformen in Deutschland entwickelt", betont

Dazu haben alle Geschäftsführer maßgeblich beigetragen. Wir danken Alexandar herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Unter dem neuen, dreiköpfigen Führungsteam wird Joyn weiter Maßstäbe im deutschen Streamingmarkt setzen." dh

Der Chief Operating Officer verantwortet bei der Streamingplattform die Bereiche Product, Tech und Operations. Zur Geschäftsführung von Joyn gehören weiterhin: "Wolfgang Link, ProSiebenSat.1-Vorstand und CEO SevenOne Entertainment: "