Seit dem Relaunch im Dezember stehen den Nutzern ein werbefinanzierter Standardservice und eine kostenpflichtige Premiumvariante zur Verfügung. Wer 4,99 Euro pro Monat zahlt, kann vorab verschiedene Sendungsfolgen anschauen, dazu die Live-Streams der Senderfamilie sowie exklusive Produktionen. Mit dem geringen Preis will man sich von teureren Anbietern wie Netflix abgrenzen: "Mit TV Now visieren wir ein sehr großes Segment an, nämlich die Mitte Deutschlands. Daher möchten wir ein gutes, finanzierbares Angebot machen", sagt Henning Nieslony, Bereichsleiter Commercial Management VoD bei RTL Interactive.





Mehr zum Thema TV Now So greift die Mediengruppe RTL im Streamingmarkt an Früher als erwartet hat die Mediengruppe RTL Deutschland ihr neues Streamingangebot gestartet. TV Now bietet ab sofort neben den Free-TV-Sendern auch die Pay-TV-Sender der Sendergruppe sowie zahlreiche internationale Serien. Der Preis liegt bei 4,99 Euro im Monat. Gleichzeitig setzt die Mediengruppe – im Gegensatz zu Netflix und Amazon Prime – weiterhin auf Werbung: "Wir haben uns für ein hybrides Geschäftsmodell entschieden, um unseren Kunden auch eine kostenlose Produktversion offerieren zu können. Im Premiumbereich verzichten wir auf Unterbrecherwerbung. Lediglich zu Beginn der Sendungen läuft ein Spot."



Im Mai erreichte TV Now laut Agof 4,6 Millionen Unique User. Um das Portfolio zügig auszubauen, wurden Verträge mit ABC, CBS, Fox und der BBC abgeschlossen und öffentlich-rechtliche Highlight-Formate aufgenommen; im März verschob man das hauseigene Anime- und Independent-Portal Watchbox auf die Plattform und erwarb ein Serien-Paket von Awesomeness TV, einem Spezialisten für Teenager- und Preteen-Content.





Auch Pro Sieben Sat 1 zündet derzeit eine Streaming-Offensive. "Zehn Millionen Nutzer in zwei Jahren" will man mit einem Produkt generieren, das "die Zukunft des deutschen Entertainments" darstellen soll, unterstützt durch die "größte Kampagne in der Geschichte der Senderfamilie". Mit "Joyn" möchten die kriselnden Münchner junge Zielgruppen (zurück-)gewinnen und die Basis für Werbeeinnahmen erweitern. Hierzu wurde vor eineinhalb Jahren ein Joint Venture mit Discovery, führender Anbieter von Real-Life-Entertainment, gegründet. Rund 250 Mitarbeiter tüftelten nun am Nachfolger von 7TV, das es auf eine Million Anwender brachte. Dass man wirklich nichts dem Zufall überlassen wollte, verdeutlicht die Entscheidung, die Kunden in einer Closed-Beta-Phase intensiv einzubinden: "Unter dem Motto #joynthejourney haben wir ausgewählte Nutzer eingeladen, ihre Meinung zu sagen. Das Feedback war überwältigend. Seit Tag eins gab es echte ‚Heavy-User‘. Das zeigt uns, dass wir mit dem Produkt in die richtige Richtung denken", schildert Eun-Kyung Park, Chief Digital Officer Entertainment bei Pro Sieben Sat 1.





Mehr zum Thema Serienproduktion Sky und HBO verbünden sich gegen Netflix & Co Gemeinsam gegen Netflix, Amazon & Co: Die beiden Pay-TV-Anbieter Sky und HBO suchen den Schulterschluss und wollen zusammen hochwertige Serien entwickeln und produzieren. Insgesamt stehen 250 Millionen Dollar für gemeinsame Projekte zur Verfügung. Am 18. Juni ist die Grundversion von Joyn online gegangen, im Winter soll ein Premiummodell folgen – für das sich die Verantwortlichen einen "attraktiven Preis" überlegen wollen. Teil des Upgrades sind Maxdome und der Eurosport Player. Aktuell können 6000 Programmstunden und über 50 Live-Kanäle abgerufen werden. ARD und ZDF sind mit an Bord, die Sender der RTL Gruppe nicht. Die Kölner wollten den Start von Joyn abwarten, dann die Gespräche fortsetzen. Zehn exklusive Eigenproduktionen seien geplant, darunter "Check Check" mit Klaas Heufer-Umlauf und "Frau Jordan stellt gleich" mit Katrin Bauerfeind. Qualität soll Joyn auszeichnen, aber auch Quantität: "Ein möglichst umfangreiches Content-Angebot unter einem Dach ist ein echter Mehrwert. Die versammelte Menge an Free-TV-Sendern ist hierzulande einmalig – und das bereits zum Launch", erläutert Park.

Kaum noch als klassischer Pay-TV-Anbieter sieht sich Sky: "Wir verstehen uns als Entertainment-Plattform. Mit Sky Q erhalten Kunden sowohl Zugriff auf lineare Free- und Pay-TV-Kanäle als auch auf ein riesiges On-Demand-Angebot. Daneben sind wir mit Sky Ticket hervorragend im Streaming-Bereich aufgestellt", erklärt Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland. Mit Originals hatte man zuletzt positive Erfahrungen gemacht; so avancierte etwa "Chernobyl" – mit einem Score von 9,7 Punkten bei über 60.000 Abstimmungen in der Filmdatenbank iMDb Top-Serie – zum Kritiker- und Publikumserfolg. Mit der neuen Staffel von "Babylon Berlin", die Ende 2019 ausgestrahlt wird, verknüpft Walthelm hohe Erwartungen. Im Laufe der nächsten fünf Jahre möchte Sky die Ausgaben für Eigenproduktionen mehr als verdoppeln.





Die Öffentlich-Rechtlichen genießen mit dem überarbeiteten Telemedienauftrag, der am 1. Mai in Kraft getreten ist, verbesserte Bedingungen. So dürfen Sendungen jetzt im Voraus und bis zu 30 Tage in den Mediatheken angeboten, reine Online-Formate produziert und Verlinkungen zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern gesetzt werden. Darüber hinaus dürfen ARD und ZDF in ihren Mediatheken europäische Filme und Serien zeigen, die sie selbst nicht hergestellt haben. Aktuell führe man Gespräche, wie sich durch die neuen Regelungen gemeinsame Maßnahmen realisieren lassen.





Mehr zum Thema Apple TV Plus Apple stellt Video-Streamingdienst und Abo-Angebote für Spiele und News vor Apple hat seinen Video-Streamingdienst mit dem Namen Apple TV Plus vorgestellt, bei dem ab Herbst exklusive Serien und Filme verfügbar sein werden. Außerdem präsentierte der Konzern in Cupertino neue Abo-Dienste für Spiele und News. Dringender denn je sind die TV-Akteure gefragt, digitales Terrain zu erobern; denn die Werbeerlöse im Kerngeschäft stocken. Gemäß IHS Markit werden 2021 bereits 650 Millionen Kunden weltweit Online-Video-Dienste abonniert haben; 2016 waren es noch 290 Millionen. Contentqualität, inhaltliche Breite und Usability der deutschen Streaming-Angebote haben sich im Rahmen der jüngsten Aktivitäten verbessert. Trotzdem erscheint der Vorsprung der US-Giganten immens. Die RTL Group hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren 350 Millionen Euro in den Streaming-Bereich zu investieren – das Marketingbudget von Netflix beträgt alleine schon kolportierte 2,3 Milliarden US-Dollar jährlich, für Produktionen werden fast 8 Milliarden Dollar ausgegeben. Zurzeit vereinen Netflix und Amazon Prime knapp 15 Millionen Kunden in Deutschland – und bestrahlen das potenzielle Publikum mit einem Qualitätsimage, das insbesondere auf jüngere Zielgruppen wie ein Sog wirkt.

Es besteht die Gefahr, zwischen Medien-Übermächten – auch Disney, Apple und Warner planen den Streaming-Einstieg – mit beträchtlichem Budget und wertvollen Rechten gnadenlos zerrieben zu werden und dabei auch noch das wichtige lineare Geschäft, das sich aufgrund der Relevanz von Events und News voraussichtlich auf einem bestimmten Niveau einpendeln wird, zu vernachlässigen.





Dennoch geben drei Aspekte Anlass, an ein offenes Rennen zu glauben. Erstens vermuten Experten, dass sich viele Konsumenten zukünftig mehrere Services parallel gönnen werden; ein Anbieter mit vorwiegend lokalen Inhalten könnte hier den Unterschied machen. Zweitens weiß niemand, wie lange der Serienboom noch anhält und ob Netflix und Co ein schwindendes Gattungs-Interesse bewältigen könnten. Drittens liegt das Thema "deutsche Super-Mediathek" nach wie vor auf dem Verhandlungstisch. Alle Seiten sind dialogbereit und wissen, dass ein Zusammenschluss – möglicherweise über Joyn – die Chancen auf ein üppiges Stück vom Streaming-Kuchen erhöhen würde.

Weit aufgerissene stahlblaue Augen flehen um Hilfe. Die Hand greift nach dem letzten Funken Hoffnung. In "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" verkörpert Lars Eidinger einen Vater, dessen Tochter spurlos verschwunden ist. Entsprechend emotional präsentiert sich der Starschauspieler auf den Werbeplakaten zur Serie. Neben ihm sorgen etwa Moritz Bleibtreu, Bela B. und Verena Altenberger mit ihrer Mimik dafür, dass Spannung und Dramatik des Fritz-Lang-Remakes transportiert werden. Mit der im März und April dieses Jahres in den 40 größten deutschen Städten durchgeführten Out-of-Home-Mega-Kampagne zielte die Mediengruppe RTL darauf ab, ihr massiv ausgebautes On-Demand-Angebot TV Now stärker ins Bewusstsein der Konsumenten zu rücken.André Gärisch