Der Start in Russland hat Spotify deutlich über die Marke von 300 Millionen Nutzern gebracht. Der Marktführer beim Musikstreaming kam im vergangenen Quartal auf 320 Millionen monatlich aktive Nutzer. Die Zahl der zahlenden Abo-Kunden stieg binnen drei Monaten von 138 auf 144 Millionen, wie das in Schweden ansässige Unternehmen am Donnerstag mitteilte.