Streaming-Marktanteile in Deutschland

Seit Jahren liefern sich Netflix und Amazon Prime Video ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Streaming-Vorherrschaft in Deutschland. Nach der quartalsweisen Marktanteilsanalyse von JustWatch hat Netflix in den vergangenen drei Monaten die Nase wieder leicht vorne gehabt. Unterdessen kommt Disney+ immer näher an das Spitzenduo heran.