In der vergangenen Woche hat Netflix seine Anleger mit der Ankündigung schwachen Nutzerwachstums negativ überrascht und so zeitweise für ein starkes Absacken der eigenen Aktie gesorgt. Dass sich der US-Streamingdienst immer stärker werdender Konkurrenz erwehren muss, zeigt auch die Marktanteilsanalyse der in Deutschland vertretenenen Subscription-Video-on-Demand-Dienste für das abgelaufene Quartal von JustWatch. Demnach pirscht sich Disney+ weiter an das Spitzenduo Netflix/Amazon heran.