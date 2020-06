Bei der Gesamtzahl der Interaktionen macht Netflix in den sozialen Medien kein anderer Video-on-Demand-Dienst etwas vor. Laut einer Auswertung von Socialbakers hat Netflix bei allen drei großen sozialen Netzwerken - Facebook, Instagram und Twitter - die Nase vorne. Besonders groß ist der Abstand bei Instagram, wo der US-Dienst zuletzt rund 400.000 Interaktionen erzielte. Zwischenzeitlich waren es sogar fast 800.000 Interaktionen.Auch bei Twitter liegt Netflix klar in Führung. Weder Amazon Prime Video, noch Disney+ oder Joyn können hier mithalten. Bei Facebook kann immerhin Amazon Prime Video noch Anschluss halten.Betrachtet man die Interaktionen pro 1000 Followern, sieht die Sache etwas anders aus: Bei Twitter hatte zuletzt mit Disney+ der aufstrebende Angreifer die Nase vorne und auch Joyn konnte hier in den vergangenen Monaten immer wieder Duftmarken setzen. Im gesamten Untersuchungszeitraum - Socialbakers wertete den Zeitraum von Anfang März bis Mitte Juni aus - liegt Netflix aber noch knapp vorn.Bei Instagram liefern sich Netflix, Amazon und Disney bei den Interaktionen pro 1000 Followern sogar ein relativ enges Kopf-Kopf-Rennen. Hier lagen Netflix und Prime Video zuletzt fast gleichauf. Unter dem Strich kann sich hier Disney+ an die Spitze setzen, da der Dienst rund um den Marktstart in Deutschland sehr aktiv war und entsprechend viele Interaktionen erzeugte.Das größte relative Follower-Wachstum verzeichnete in den vergangenen Monaten Disney+, was allerdings angesichts des Marktstarts im März und des geringen Ausgangsbasis keine große Überraschung ist. dh