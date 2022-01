Mehr zum Thema

Preiserhöhung um 100 Prozent

Was erlauben DAZN?

Als Fußballfan und DAZN-Kunde kann man sich gerade nur verwundert die Augen reiben. Satte 100 Prozent mehr müssen Neukunden ab Februar für den Streaming-Dienst zahlen. Wer also das Freitags- und die Sonntagsspiele auf der Plattform sehen will, muss im Jahresabo 30 statt 15 Euro im Monat blechen. Einfach so. Auch auf Bestandskunden kommen wohl höhere Preise zu. Das ist eine Bankrotterklärung - auch kommunikativ.