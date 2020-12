© Netflix "Barbaren" war die erfolgreichste deutsche Netflix-Serie weltweit

Netflix hat die Zahl seiner deutschen Eigenproduktionen in diesem Jahr weiter ausgebaut. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit kamen Serien und Filme wie "Barbaren", "Dark" und "Biohackers" gut an, wie aus einer Auswertung des Streamingdienstes hervorgeht.