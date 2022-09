© IMAGO / Sven Simon Amazon dreht bei der Fußball-WM eine Doku über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird vor und während der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar von einem Kamerateam für eine Dokumentation begleitet. Der Amazon-Streamingdienst Prime Video kündigte am Montag sein Projekt an. Die sechsteilige Dokuserie "All or Nothing" solle den Fans zeigen, was beim Turnier im November und Dezember vor und hinter den Kulissen geschieht.