Die dritte Staffel von "Stranger Things" startet am 4. Juli

Es dürfte neben "Game of Thrones" die am sehnlichsten erwartete Serie des Jahres sein: Am 4. Juli startet bei Netflix die dritte Staffel der Kultserie "Stranger Things". Nun hat der Streamingdienst den ersten Trailer veröffentlicht. Und der hat es in sich.