Das Ranking Das Social-Media-Ranking von Storyclash berücksichtigt Medienseiten aus Deutschland. Ausgewertet werden alle Interaktionen wie Likes, Shares oder Kommentare in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter und Youtube.

Im vergangenen Monat erzielte Der Postillon bei Facebook, Instagram, Twitter und Youtube knapp 5,7 Millionen Interaktionen, also Likes, Shares und Kommentare - ein Plus um sage und schreibe 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Damit verbessert sich die Website im Social-Media-Ranking von Storyclash um drei Plätze und landet auf Rang 6.Der größte Verlierer im Juli war Der Kicker. Die spielfreie Zeit sorgt bei dem Sportportal auch für eine Flaute bei den Social-Media-Reaktionen, die im Vergleich zum Vormonat um fast ein Viertel einbrechen. Die Folge: Der Kicker wird im Ranking auf Platz 8 durchgereicht.An der Spitze steht weiterhin die Bild, die auf ihren Social-Media-Kanälen im Juli mehr als 10 Millionen Interaktionen generieren konnte. Die Tagesschau verteidigt trotz eines 5-prozentigen Minus Platz 2, Sky Sport sichert sich mit 7,1 Millionen Interaktionen ebenfalls wieder einen Platz auf dem Treppchen. Focus Online schafft mit einem Plus von 22 Prozent auf rund 4 Millionen Interaktionen den Sprung in die Top Ten.Der erfolgreichste Social-Media-Beitrag des Monats stammt allerdings von keiner der Top-Ten-Seiten, sondern von der Kochwebsite Leckerschmecker. Der Instagram-Post des Portals über Deko-Ideen aus Schokolade erzielte über 380.000 Interaktionen. Dahinter folgt die Eilmeldung von Focus Online über den tragischen Tod eines 8-jährigen Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof. Der Postillon schaffte es drei Mal in die Top Ten der erfolgreichsten Social-Media-Beiträge - unter anderem mit der schönen Schlagzeile "Landwirt entsetzt: Komplette Maisernte zu Popcorn geworden", die während der Hitzewelle viral ging. dh