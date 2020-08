© Guido Rottmann Anna-Beeke Gretemeier, Co-Chefredakteurin des "Stern"

(Be-) Werbungsmaßnahme: Im neuen „Stern“ sucht Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier via Editorial neue Mitarbeiter – und zwar ganz bestimmte. Oder besser: ganz bestimmte nicht mehr. Trotz des Recruiting-Bezugs darf man dies auch als Image- und PR-Aktion lesen. Denn damit teilt der „Stern“ an prominenter Stelle mit, wie er sich sieht. Und wie er sein will.