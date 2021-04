© dpa Facebook-Chef Mark Zuckerberg darf sich über gute Stimmung an der Börse freuen

The only way is up - das war zumindest im Corona-Jahr 2020 Facebooks Devise. Trotz Werbeboykott, Diskussionen um Hate Speech und Fake News und regulatorischem Gegenwind wächst das Werbegeschäft. Aber unangefochten kann der Konzern nicht agieren.