Elon Musk hält Twitter im Gespräch. Jetzt hat er angedeutet, die Marke Twitter ablösen zu wollen.

Twitter-Besitzer Elon Musk erweckt den Eindruck, dass er den Namen des Kurznachrichten-Dienstes fallenlassen will. In einem Tweet schrieb der Tech-Milliardär in der Nacht zum Sonntag: "And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds."

Da Musk generell gern provoziert, war zunächst unklar, ob er die Änderung tatsächlich durchziehen will - oder sich nur einen Spaß erlaubte und für Gesprächsstoff sorgen will. So ließ er bereits im April das Twitter -Logo für wenige Tage durch das Symbol der Digitalwährung Dogecoin ersetzen. Der Kurs des von Musk häufig gelobten Krypto-Coins ging daraufhin kurzfristig hoch.



Allerdings habe er, so berichtet die New York Times, in einer E-Mail an die Twitter-Mitarbeiter am Sonntag mitgeteilt, dass "wir tatsächlich zu X wechseln" und dass dies "heute" geschehe. "Dies ist meine letzte Nachricht von einer Twitter-E-Mail", schrieb er, bevor er sich mit einem Salut-Emoji verabschiedete. Zudem startete er eine Umfrage mit der Frage, wie man "twittern" künftig nennen solle, wenn die Marke "X" heiße.