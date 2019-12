Neue Herausgeber des Männermagazins sind Chefredakteur Florian Boitin und Playboy-Verlagsleiterin Myriam Karsch, die den Titel in einer eigenen GmbH weiterführen.

Ab sofort erscheint der Playboy in der Kouneli Media GmbH. Der Name leitet sich vom griechischen Wort für Hase ab - bekanntermaßen das traditionelle Markenzeichen des Playboy. Das Unternehmen mit Sitz am Kaiser-Ludwig-Platz in der Münchner Innenstadt geht mit rund 20 Mitarbeitern an den Start. Neben 14 festangestellten Mitarbeitern gehören auch mehrere freie Mitarbeiter zum Team, die laut Karsch und Boitin "neben Erfahrung auch frischen Start-up-Spirit in die neue Company mit einbringen sollen"."Wir freuen uns sehr, dass wir mit vielen langjährigen Playboy-Leistungsträgern auch künftig tragende Säulen im Team besetzen können. Neben der preisgekrönten Textqualität stellen wir damit auch in Zukunft den hohen ästhetischen Anspruch sicher, den wir an unsere Fotoproduktionen knüpfen", betont F