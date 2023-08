IMAGO / Sven Simon

Dyn-Gründer Christian Seifert

Am Mittwoch startet ein ambitioniertes Streaming-Projekt von Christian Seifert. Mit Dyn will der frühere DFL-Chef Sportbegeisterte abseits des Fußballs ködern. Wir liefern die wichtigsten Fragen und Antworten zu der neuen Streaming-Plattform.

In dieser Woche beginnt ein gewagtes Experiment. Dyn (gesprochen: Dein) ist ein neuer Sportstreaming-Anbieter, der ausgerechnet auf den Lieblingssport der Deutschen verzichtet. Sportarten jenseits des Fußballs ist das Konzept der neuen Plattform des ehemaligen DFL-Managers Christian Seifert und des Medienunternehmens Axel Springer SE. "Wir wollen nachhaltig die deutsche Sport- und Medienlandschaft positiv verändern", sagt Seifert. Die erste Live-Übertragung ist am Mittwoch (19.00 Uhr) vom Handball-Supercup des deutschen Meisters THW Kiel gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen in Düsseldorf.



Was zeigt Dyn? Zum Portfolio gehören zum Start fünf Sportarten: Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey. "Unser Kern ist die nationale Liga", sagt Seifert. "Das ist der Anker für den Fan." Dafür hat Dyn selber Verträge mit mehreren Ligen abgeschlossen, aber auch Kooperationen mit anderen Streamingportalen.



Insgesamt verspricht Dyn mehr als 2000 Live-Spiele pro Jahr. Am umfangreichsten ist das Handball-Angebot mit 1. und 2. Bundesliga der Männer, der Bundesliga der Frauen sowie - dank einer Kooperation mit dem Streamingdienst DAZN - mit European und Champions League. Für Basketball-Fans ist die 1. Bundesliga Männer und die Champions League im Angebot. Jeweils Männer- und Frauen-Bundesliga gibt es im Volleyball und im Hockey.

Zu sehen gibt es auch die Tischtennis-Bundesliga der Männer. Zuletzt gab das Unternehmen bekannt, dass Dyn von den Tischtennis-Europameisterschaften im September in Malmö die Spiele mit deutscher Beteiligung und alle Begegnung vom Achtelfinale an überträgt. Was kostet das? Das Monatsabonnement von Dyn kostet 14,50 Euro. Im Jahresabo beträgt der Preis 12,50 Euro pro Monat. Es handele sich nicht um ein "Einführungsangebot", das bald über den Haufen geworfen werde, sagte Dyn-Manager Andreas Heyden. Zehn Prozent der Abo-Netto-Erlöse sollen im Übrigen an die nationalen Ligen der Sportarten zur Nachwuchsförderung gehen.



