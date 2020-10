© Hygh Hygh auf Wachstumskurs: Die Anzahl der Bildschirme des OoH-Start-ups soll noch in diesem Jahr von 250 auf 500 verdoppelt werden

Einer aktuellen Studie des Fachverbandes Außenwerbung zufolge bewirkt jeder in Out-of-Home eingesetzte Euro an Mediaspendings im Durchschnitt das Vierfache an Umsatz. Für das Start-up Hygh dürfte das ein gutes Verkaufsargument sein: Mit dem Fokus auf Digital-Out-of-Home wollen die Berliner den Außenwerbemarkt umkrempeln. HORIZONT hat mit einem der Gründer gesprochen.