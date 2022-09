© IMAGO / Levine-Roberts Den Netflix-Serienhit "Stranger Things" gibt es bald günstiger, aber mit Werbung zu sehen

Was den Zeitplan für seinen günstigeren, weil werbefinanzierten Streaming-Service anbelangt, hat Netflix bislang immer tiefgestapelt. Im April noch hatte Gründer und Co-Chef Reed Hastings davon gesprochen, die Werbe-Version "in ein bis zwei Jahren auf die Reihe kriegen" zu wollen. Zuletzt hatte das Unternehmen einen Launch-Termin im Frühjahr 2023 in Aussicht gestellt. Doch jetzt geht es auf einmal richtig schnell. Medienberichten zufolge soll das preisgünstigere Streaming-Abo mit Werbung bereits im November starten. Auch Details zu den Preisen sickerten bereits durch.