Dreiergespann mit Durchsetzungsvermögen: AGF-Chefin Kerstin Niederauer-Kopf, Matthias Dang (Ad Alliance, Mediengruppe RTL) und Carsten Schwecke von Axel Springer All Media (r.)

von Katrin Ansorge

Bei den Screenforce Days kündigt AGF-Chefin Kerstin Niederauer-Kopf an, künftig auch statischen Content messen zu wollen. Wenn das klappt, rückt die schon lange geforderte Konvergenzreichweite in greifbare Nähe. Deshalb hat die Frankfurter Währungshüterin im Interview mit HORIZONT mächtige Unterstützer: Matthias Dang, CEO der Ad Alliance, und Carsten Schwecke, Geschäftsführer von Axel Springer All Media, über Innovation, German Gründlichkeit und den nie aussterbenden Apfel-Birnen-Vergleich.