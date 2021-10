© Axel Springer Axel-Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner

Mathias Döpfner bemüht sich nach der massiven Kritik an seinem DDR-Vergleich und seinen Äußerungen über Journalisten weiter um Schadensbegrenzung. In einer Pressemitteilung des BDZV entschuldigt sich der Springer-Chef erneut für seine Äußerungen. Die Stunde der Wahrheit schlägt für Döpfner am 24. November. Dann will sich das Präsidium des Verlegerverbands in einer Präsenzsitzung mit dem Thema befassen.