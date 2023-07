IMAGO / ZUMA Wire

Der Vogel verschwindet, das Verb "twittern" dürfte bleiben

Das Verb "twittern" wird nach der Einschätzung von Sprachwissenschaftlern auch nach der Umbenennung des Online-Dienstes Twitter in X vermutlich nicht verschwinden.

Das "etablierte und häufig genutzte Verb" habe gute Chancen, in der Sprache erhalten zu bleiben, erklärte Lutz Kuntzsch von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Der deutsche Begriff für zwitschern sei wirksamer als ein mögliches "x-en" - was ja auch andere Bedeutungen habe.