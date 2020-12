Das Paar soll in Zukunft Filme und Serien für Netflix produzieren.

Bereits vor dem neuen Jahr soll es losgehen mit einer Feiertags-Spezialfolge, 2021 wird dann mit einer ersten kompletten Staffel gerechnet.Harry und Meghan wollen demnach sowohl selbst durch Podcasts führen als auch andere produzieren. "Was wir am Podcasting lieben, ist, dass es uns alle daran erinnert, sich einen Moment zu nehmen und wirklich zuzuhören, sich ohne Ablenkung miteinander zu verbinden", wurden Harry und Meghan von Spotify zitiert.Angesichts der Herausforderungen des Corona-Jahres 2020 habe es niemals einen wichtigeren Zeitpunkt dafür gegeben, so das Paar weiter. "Wenn wir uns und unsere Geschichten gegenseitig hören, werden wir daran erinnert, wie wir alle miteinander verbunden sind."Erst kürzlich hatten Print Harry unf Herzogin Meghan eine Partnerschaft mit Netflix bekannt gegeben.dpa