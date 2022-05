Neben der Reality-TV-Ikone und dem Best-Ager-Model Maye Musk, der Mutter von Tesla-Gründer Elon Musk, zieren die Hip-Hop- und R&B-Sängerin Ciara und das Plus-Size-Model Yumi Nu die Cover der diesjährigen Swimsuit-Edition. Das Magazin kommt am 13. Juni in einer Druckauflage in Höhe von 110.000 Exemplaren in den Handel. Vorbestellungen sind ab sofort auch über den Onlineshop von Sports Illustrated möglich. Der Copy-Preis liegt bei 7,90 Euro.





"Das Cover der Swimsuit-Ausgabe von Sports Illustrated ist die wichtigste, ikonischste, legendärste Titelseite der Welt", sagt Christoph Landsgesell, Chefredakteur der deutschen Ausgabe von Sports Illustrated: "Topmodels, Musikerinnen, Sportlerinnen – die Liste ist endlos. Manchmal ist das Swimsuit-Cover die Krönung einer Karriere, manchmal bedeutet es die Initialzündung. Zum Beispiel 1998, als ein gewisses deutsches Model namens Heidi Klum auf das Titelbild kam. Der Rest ist Geschichte." Sports Illustrated: Die Cover der Swimsuit Edition 2022 1 / 4 (Sports Illustrated) 2 von 4 Teilen 2 / 4 (Sports Illustrated) 3 von 4 Teilen 3 / 4 (Sports Illustrated) 4 von 4 Teilen 4 / 4 (Sports Illustrated) 5 von 4 Teilen



Die deutsche Ausgabe von Sports Illustrated erscheint im Münchner Verlag Kouneli Media, der seit 2020 auch die deutsche Ausgabe des Playboy herausgibt. Gründer und Geschäftsführer des Verlags sind Florian Boitin, zugleich Chefredakteur des deutschen Playboy und Verlagschefin Myriam Karsch. dh "Das Cover der Swimsuit-Ausgabe von Sports Illustrated ist die wichtigste, ikonischste, legendärste Titelseite der Welt", sagt Christoph Landsgesell, Chefredakteur der deutschen Ausgabe von Sports Illustrated: "Topmodels, Musikerinnen, Sportlerinnen – die Liste ist endlos. Manchmal ist das Swimsuit-Cover die Krönung einer Karriere, manchmal bedeutet es die Initialzündung. Zum Beispiel 1998, als ein gewisses deutsches Model namens Heidi Klum auf das Titelbild kam. Der Rest ist Geschichte."Die deutsche Ausgabe von Sports Illustrated erscheint im Münchner Verlag Kouneli Media, der seit 2020 auch die deutsche Ausgabe des Playboy herausgibt. Gründer und Geschäftsführer des Verlags sind Florian Boitin, zugleich Chefredakteur des deutschen Playboy und Verlagschefin