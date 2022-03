Mehr zum Thema

Start im Herbst 2023

Christian Seifert und Axel Springer bauen Sport-Streamingdienst auf

Im Herbst 2020 verkündete Christian Seifert seinen Abschied von der Deutschen Fußball Liga und kündigte damals an, in zwei Jahren ein neues berufliches Kapitel aufschlagen zu wollen. Nun ist klar, worum es sich dabei handelt: Seifert will gemeinsam mit Axel Springer einen eigenen Sport-Streamingdienst aus der Taufe heben.