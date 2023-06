Alexandra Popp im Halbfinale der Fußball-EM 2022

Im Streit um die Fernsehrechte für die Frauen-Weltmeisterschaft zeichnet sich eine Lösung ab. Ein Kontrakt, der ARD und ZDF eine Übertragung der Spiele in Australien und Neuseeland ermöglicht, steht kurz vor dem Abschluss.

Zuvor hatte ein Sprecher der FIFA gesagt: "Wir sind weiterhin in Gesprächen." Er betonte zugleich, dass es "keinen Blackout" geben werde - also ein Turnier ohne bewegte Bilder in Deutschland. Der Verbandssprecher erklärte weiter: "Wir bevorzugen Übertragungen im öffentlichen Fernsehen, aber wir können die Spiele auch bei FIFA+ zeigen."Bisher liefen die Übertragungen der großen Turniere hierzulande bei ARD und ZDF, die auch bei der Ausschreibung für die WM 2022 das beste Angebot für den deutschen TV-Markt abgegeben hatten. Der FIFA war die Offerte aber zu gering. Präsident Gianni Infantino forderte öffentlich mehr Geld, ohne konkrete Zahlen zu nennen.