Alexandra Popp im Halbfinale der Fußball-EM 2022

Der Streit um die Fernsehrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist beendet. Die Spiele der deutschen Fußball-Frauen werden bei ARD und ZDF live zu sehen sein. Nach zähem Ringen und mit Hilfe aus der Schweiz übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender die Partien aus Australien und Neuseeland. Die Einigung am Mittwoch gelang nun durch einen Kunstgriff: Vertragspartner des Fußball-Weltverbandes FIFA ist die in Genf ansässige European Broadcasting Union (EBU).

ARD und ZDF hatten bisher direkt über ihre Sportrechte-Agentur SportA verhandelt. Jetzt bekommen die beiden Sender ihre Rechte von der FIFA über die EBU , genau wie öffentlich-rechtliche Sender in anderen europäischen Ländern. Zuletzt war es dem Vernehmen nach nur noch um Detailfragen gegangen.Die Erleichterung über den späten Deal war groß bei den Öffentlich-Rechtlichen. Er freue sich sehr, dass man dem Frauenfußball nun auch in diesem Jahr die Bühne bieten könne, die die Spielerinnen und das Publikum verdienten, sagte ARD-Sportrechte-Koordinator Tom Buhrow und dankte DFB-Präsident Bernd Neuendorf für dessen Unterstützung. "Das Ergebnis ist im Sinne des Sports, der Spielerinnen und der Fans, die nun in einem Monat die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft vor den Fernsehern, Radios und Online anfeuern können", so Buhrow. Und ZDF-Intendant Norbert Himmler erklärte: "Für alle Fans des Frauen-Fußballs in Deutschland bleiben ARD und ZDF weiterhin die richtige Adresse."Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat "erfreut" und "mit Erleichterung" auf die Einigung im TV-Streit um die Weltmeisterschaft der Frauen reagiert. "Ein Blackout konnte verhindert werden. Dies ist für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland von enormer Bedeutung", sagte Präsident Bernd Neuendorf in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung Der Verbandschef hatte die Verhandlungen zwischen dem Fußball-Weltverband FIFA sowie ARD und ZDF unterstützt. "Ich habe in den vergangenen Wochen sowohl bei der FIFA als auch bei den Sendeanstalten immer wieder für die Übertragung der WM geworben. Es war ein guter und vertrauensvoller Dialog", erklärte Neuendorf.