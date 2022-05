© RTL / Ralf Jürgens Paule, das Maskottchen des Deutschen Fußball-Bundes

RTL wird bis 2028 einen großen Teil der deutschen Fußball-Länderspiele übertragen. Der private Fernsehsender einigte sich mit der UEFA "auf das bislang umfangreichste Länderspielpaket in der Geschichte von RTL", wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zu den erworbenen Rechten gehören demnach die Hälfte der Partien in der Nations League, der Qualifikationsspiele für EM und WM sowie Test-Länderspiele.