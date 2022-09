Die Sendergruppe bietet nach eigenen Angaben rund 80 Live-Übertragungen pro Saison, die auf den frei zu empfangenden Sendern RTL und Nitro sowie auf dem kostenpflichtigen Internetangebot RTL+ zu sehen sein werden. «Ergänzt wird das üppige Sportrechtepaket von umfangreicher Highlight- und Rahmenberichterstattung über alle Plattformen», heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag.

"Mit dem Erwerb der NFL-Rechte stärken wir unsere Programme nachhaltig über viele Jahre", kommentierte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes. In der Mitteilung heißt es weiter: "American Football ist nach Fußball die beim 14- bis 49-jährigen Publikum begehrteste Sportart hierzulande."Für Pro Sieben Sat.1 ist das ein schwerer Schlag. Das Medienunternehmen hatte mit American Football in den vergangenen Jahren bei mehreren Sendern große Quoten-Erfolge erzielt und sich ein jugendliches Stammpublikum erarbeitet. Nach dem letzten Super Bowl in der ARD erreichte der zunächst zuständige Sender Sat.1 im Februar 2012 0,87 Millionen Menschen: Die Zuschauerzahlen haben sich danach mehr als verdoppelt.