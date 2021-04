© IMAGO / Jan Huebner Die DFB-Zentrale in Frankfurt am Main

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Medienrechte für den DFB-Pokal für die Spielzeiten 2022/23 bis 2025/26 ausgeschrieben. Dabei gibt es einige Neuerungen: So wird das Viertelfinale entzerrt und künftig an vier statt an zwei Tagen stattfinden. Die Anbieter sollen künftig Spieldaten bekommen, außerdem gibt es neue Rechte für non-lineare Clips.