Biathlon ist für das Erste und das Zweite seit Jahren ein Quotenhit, der regelmäßig Millionen von Zuschauern vor den Fernsehschirm lockt und hohe Marktanteile garantiert. So schauten am Samstag 2,86 Millionen Menschen die Live-Übertragung der ARD vom Weltcup in Kontiolahti (Finnland) und sorgten für einen Marktanteil von 26,5 Prozent.