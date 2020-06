"Wir freuen uns, dass wir unseren Sublizenz-Vertrag mit SportA verlängern konnten", betont

Gerade nach der Corona-Pause wollen wir den Verbänden und Ligen die attraktive Möglichkeit geben, sich ihren Fans zu präsentieren und neue Zielgruppen zu erschließen. Diese Perspektive wollen wir in enger Kooperation mit den Verbänden nutzen, um eine flächendeckende Übertragung umzusetzen."



Der Deutsche Olympische Sportbund hatte Sportdeutschland.TV 2014 aus der Taufe gehoben, um vor allem die Berichterstattung über Sportarten zu stärken, die bei den großen TV-Sendern gar nicht oder nur am Rande stattfinden. Seit 2015 gehört die DOSB New Media, die Sportdeutschland.TV betreibt, mehrheitlich zu Pro Sieben Sat 1 Media. dh

Mit der Sublizenzvereinbarung kann Sportdeutschland.TV insgesamt über 300 Meisterschaften pro Jahr, 100 Bundesligen und zahlreiche nationale und internationale Sportevents übertragen. Die Plattform kann die Events exklusiv zeigen, allerdings haben ARD, ZDF und die Dritten Programme ein Erstzugriffsrecht, können also bei Interesse selbst berichten.Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH: "