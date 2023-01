Mehr zum Thema

US-Magazin startet in Deutschland

"Sports Illustrated ist der Zehnkämpfer unter den Sportmagazinen"

Am 13. Dezember kommt mit der deutschen Ausgabe von Sports Illustrated die erste internationale Lizenzausgabe des berühmten US-Sportmagazins an den Kiosk. Im exklusiven Interview mit HORIZONT geben Herausgeber Florian Boitin, Verlagschefin Myriam Karsch und Chefredakteur Christoph Landsgesell einen ersten Einblick in den Titel und ihre weiteren Pläne mit dem Magazin.