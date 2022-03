In seiner neuen Funktion übernimmt Simon die Verantwortung für den Bereich Corporate Communications, wozu einer Mitteilung zufolge auch "die unter Gesichtspunkten der Imagebildung relevante strategische Entwicklung und Positionierung des Verbandes und seiner Tochterunternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung" gehört.Damit soll Simon dabei helfen, das seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 im Niedergang begriffene Image des DFB zu polieren und die Bindung zu den Fans, denen in den vergangenen Jahren eine gewisse Entfremdung vor allem von der Herren-Nationalmannschaft anzumerken war, wieder zu verbessern. Diese Themen nehmen auch auf der Agenda des frisch gewählten DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf eine wichtige Rolle ein. Bislang hatte Simon das DFB-Team selbst kritisch begeitet: Er war 19 Jahre lang in leitender Position beim WDR tätig und verantwortete zuletzt als Programmchef Sport alle linearen und digitalen Sportinhalte, unter anderem die Bundesliga-Sportschau im Ersten und sportschau.de. Er begleitete die Fußball-Nationalmannschaft bei acht Welt- und Europameisterschaften.