ZDF Werbefernsehen

Dürfte auch 2024 gut lachen haben: Hans-Joachim Strauch

2024 wird ein Super-Sportjahr: Neben den alljährlichen Sport-Events stehen im kommenden Jahr unter anderem die Olympischen Sommerspiele in Paris und die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland auf dem Programm. Trotz dieser hochklassigen und zuschauerstarken Events will das ZDF-Werbefernsehen seine Preise für das kommende Jahr nicht erhöhen.

Angesichts der nach wie vor hohen Inflation und der steigenden Preise hatten im vergangenen Jahr viele TV-Vermarkter ihre Preise teilweise deutlich an