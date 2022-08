Auftakt ist am Freitag um 14.10 Uhr in der ARD. Zum Abschluss am 21. August überträgt das ZDF von 10.15 bis 21.45 Uhr fast durchgehend. Das Sendevolumen im Fernsehen habe "mit bis zu 14 Stunden täglich fast olympische Dimensionen", sagte Sportkoordinator Ael Balkausky. Der Sender kündigte an: "Alle Entscheidungen mit deutschen Medaillenchancen gibt es live, im Fall paralleler Wettbewerbe in Form von Konferenzschalten."