Für Privatsender wie Sat 1 ist Fußball ein wichtiger, aber kein alleiniger Vermarktungsschwerpunkt im Sportbereich. Neben American Football liegt der Fokus besonders auf dem Nachhaltigkeitsthema Formel E

von Katrin Ansorge

In einem Jahr, in dem die Medienbranche auf viele Überraschungen gerne verzichtet hätte, bildete die Vergabe der Bundesliga-Übertragungsrechte im Juni eine rühmliche Ausnahme. Sport1 zum Beispiel konnte sich die Free-TV-Rechte für die Zweitliga-Partie am Samstagabend sichern, Sat 1 holte sich das einzige exklusive Live-Free-TV-Paket mit insgesamt neun Spielen. Für die beiden Privatsender sind das Siege mit Mehrwert: Die Fußballrechte pushen die Attraktivität des jeweiligen Programms, das angesichts der coronabedingten Werbedelle aus diesem Jahr fortan mehr denn je überzeugen muss.