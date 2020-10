Sportbusiness

von Roland Karle

Bayern München und Werder Bremen kämpfen an jenem 6. Mai 2000 im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokalsieg – Philipp Köster draußen gegen den Frust. 200 Exemplare von 11 Freunde, der Premieren-Ausgabe, hat er hoffnungsfroh in seine grüne Reisetasche gepackt, aber keinen interessiert’s: Acht verkaufte Hefte, 96 Prozent Remissionsquote und die Erkenntnis, dass sowohl privat gepumptes Geld als auch der Überziehungskredit bei der Deutschen Bank in Bielefeld aufgebraucht sind.