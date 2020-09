von Bettina Sonnenschein

Die ersten Fußball-Bundesliga-Wochenenden der Saison 2020/21 sind gelaufen und Ralf Hape, Vice President Sales bei Sky Media, will jetzt nicht mehr auf die zurückliegenden Monate sehen: „Es ist der Zeitpunkt, an dem wir nach vorne blicken müssen“, sagt er und fügt an: „Die Buchungssituation war im August sehr gut – sicher auch wegen des Champions-League-Finales –, im September entwickelt sie sich jetzt so wie prognostiziert.“ Wohlgemerkt: Wie prognostiziert, nachdem das Geschäft im Frühjahr Lockdown-bedingt komplett zusammengebrochen war.