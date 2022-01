Wer sich überlegt, DAZN zu abonnieren, sollte sich schnell entscheiden. Zum 1. Februar dreht der Streamingdienst spürbar an der Preisschraube. Das monatlich kündbare Abo verteuert sich mit dem Monatswechsel von 15 Euro (exakt: 14,99 Euro) auf dann 30 Euro (29,99 Euro), der Preis für das Jahresabo steigt von bislang 150 Euro auf 275 Euro.



Mit der Preiserhöhung bietet DAZN für das Jahresabo erstmals die Möglichkeit an, den Preis monatlich zu bezahlen. In diesem Fall beträgt der monatliche Preis 25 Euro, summiert sich also auf 300 Euro im Jahr. Bestandskunden profitieren noch bis Ende Juli von den bisherigen Preisen. DAZN teilt auf Nachfrage mit, dass noch nicht feststehe, wie es danach weitergehe. Kunden würden aber mindestens 30 Tage im voraus über Änderungen in der Preisstruktur informiert. Angesichts der kräftigen Preiserhöhung für Neukunden liegt es aber nahe, dass auch die Preise für bestehende Abonnenten mit Ablauf der Frist angehoben werden.Der in Großbritannien sitzende Anbieter begründet die Preiserhöhung "mit der Qualität und Wertigkeit" seines seit Saisonbeginn "stark erweiterten Angebots". Man positioniere sich damit "mit einem angemessenen Preis im Marktgefüge". Seit dieser Saison überträgt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga sowie fast die gesamte Champions League. Zuletzt hatte DAZN seine Preise mit dem Start der aktuellen Bundesliga-Saison erhöht