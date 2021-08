© Sport1/Media Impact Haben das Sport Powerhouse gebaut: Matthias Reichert, Sport1 und Stefan Mölling von Media Impact

Sport1 und Axel Springer bündeln ihre Kräfte in der Sportvermarktung. In der Vermarktungs-Kombi "Sport Powerhouse" kombinieren der Sportsender und Axel Springer ihre Sportumfelder zu einem integrierten Angebot, das Fernsehen, Print, Digital und Digital-Out-of-Home-Flächen umfasst. Im Interview mit HORIZONT erklären Matthias Reichert, COO von Sport1, und Stefan Mölling, Chief Sales Officer von Media Impact, was sie sich von der Kooperation versprechen und wie die Vermarktung in der neuen Bundesliga-Saison angelaufen ist.