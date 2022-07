Das Unternehmen mit Sitz in München, 2017 gegründet, wird jetzt werblich aktiver. Zur aktuellen Kommunikationswelle gehört neben einer Imagekampagne auch die Präsenz beim TV-Magazin Car-Maniac, das bislang nur auf Youtube zu sehen war. „Mit dem Format bieten wir dem Werbemarkt das erste Magazin zur Elektromobilität in Deutschland – und damit für Unternehmen und ihre Marken eine einzigartige Möglichkeit, dieses zentrale Zukunftsthema auch im TV, Digital und via Social Media reichweitenstark zu besetzen", sagtCOO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH. Die neue Partnerschaft mit Sport 1 umfasst dabei umfangreiche Integrationen der Marke im Free-TV auf Sport1, auf der Website, den Apps des Senders sowie in dessen Social-Media-Kanälen. Zum einen will Ionity die Skepsis gegenüber der E-Mobilität abbauen, zum anderen sich als Anbieter von Ladeinfrastruktur bekannter machen. "Wenn Car Maniac - das punktgenau zu unserer Zielgruppe passt - ins TV geht, dann ist das die ideale Ergänzung zu unserer Awareness-Kampagne", sagt, Head of Marketing, Brand & Communications Ionity.Ihre Premiere feiert die Partnerschaft am Freitag 22. Juli, um 21:15 Uhr. Das neue Format wird von E-Auto-Spezialist und YouTube-Starund von Rennfahrerinmoderiert. Geplant sind derzeit zehn wöchentliche Folgen. Neben dem regulären Sendeplatz am Freitag, wird sonntags um 15:30 Uhr eine Wiederholung ausgestrahlt.