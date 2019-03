"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Jennifer Lachman für diese enorm wichtige Aufgabe gewinnen konnten. Sie ist nicht nur eine erfahrene und bestens vernetzte Wirtschaftsjournalistin, sondern auch eine kluge Strategin und zielstrebige Umsetzerin. Insofern passt sie perfekt in unser Team", sagt Sven Clausen, Co-Chefredakteur des Manager Magazins. Lachman wird nicht nur die digitalen Angebote des Manager Magazins operativ verantworten und weiterentwickeln, sondern auch an größeren Digital-Projekten der Spiegel-Gruppe "in maßgeblicher Funktion mitwirken", teilt der Verlag mit.



"Der Wirtschaftsjournalismus und das Entwickeln neuer digitaler Angebote und Formate sind seit jeher zwei große Leidenschaften von mir. Nach vier großartigen Jahren bei Xing freue ich mich jetzt sehr darauf, das Redaktionsteam des Manager Magazins dabei zu unterstützen, diese einzigartige journalistische Marke vielseitig weiterzuentwickeln", sagt Lachman. dh

Lachman war seit 2015 bei Xing für den Aufbau der Redaktion verantwortlich. Zuvor war die gebürtige Britin unter anderem für die Financial Times Deutschland, die Gruner + Jahr Wirtschaftsmedien und NDR Info tätig. Ihre Karriere startete die Absolventin der Kölner Journalistenschule als freie Journalistin und Wirtschaftskorrespondentin in New York.