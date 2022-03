So unterstützen deutsche Medien Menschen und Journalisten in der Ukraine

© IMAGO / Christian Thiel In Sicherheit: Flüchtlinge aus der Ukraine am Grenzübergang Medyka in Polen

Die Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist angesichts der erschreckenden Bilder aus den umkämpften Gebieten riesig. Auch viele deutsche Medien rufen zu Spenden und zur Unterstützung der Menschen in und aus der Ukraine auf. So nutzt die ARD den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest am Freitag für eine Sondersendung, in der zur Hilfe für die Ukraine aufgerufen wird.