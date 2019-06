"Wir waren uns in äußerst vertrauensvollen Gesprächen mit den Gründerfamilien einig, dass die Motor Presse Stuttgart mit ihrer Vielzahl an Special-Interest-Medien vor ganz eigenen, zum Teil deutlich anderen Herausforderungen steht. Es freut uns deshalb, dass die Familien Pietsch/Scholten bereit waren, unsere Anteile zu übernehmen", kommentiert

Peter-Paul Pietsch begründet den Anteilserwerb mit der "besonderen Verantwortung für die Motor Presse Stuttgart", die er empfinde. "Es war für uns deshalb keine Frage, fortzuführen, was in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist. Wir stehen auch in Zukunft voll zur Motor Presse Stuttgart und werden die Geschichte unserer Familie fortschreiben", so Pietsch.

Im Zuge dieser Veränderung wird der Vorsitzende der Geschäftsführung, Nils Oberschelp, das Unternehmen verlassen. Er war im Sommer 2017 von Gruner + Jahr zur Motor Presse Stuttgart gewechselt, wo er zuvor mehrere Jahre lang den DPV Deutscher Pressevertrieb als Vorsitzender der Geschäftsführung geleitet hatte. " Wir danken Nils Oberschelp sehr herzlich für seinen besonders ideenreichen und zupackenden Einsatz für die Motor Presse Stuttgart", verabschiedet ihn Neu-Eigentümerin Patricia Scholten.



Die Vereinbarung zwischen Gruner und Jahr und den Nachfolgern der Gründerfamilie steht noch unter dem Vorbehalt der österreichischen Kartellbehörden. Das Hamburger Medienhaus hatte sich im Jahr 2005 mehrheitlich an der Motor Presse Stuttgart beteiligt, die Gründer waren zuletzt mit 40,1 Prozent an dem Special-Interest-Verlag beteiligt. Die Baden-Württembergener geben Titel wie "Men's Health", "Auto Motor Sport" und "Runner's World" heraus. ron

