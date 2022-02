© Screenshot twitter.com/Bundeskanzler Olaf Scholz meldet sich nun auch als Bundeskanzler auf Twitter

Mit Olaf Scholz ist erstmals ein deutscher Bundeskanzler offiziell bei Twitter vertreten. Rund zwei Monate nach der Vereidigung des SPD-Politikers ging der Account @bundeskanzler am Sonntag an den Start. Nach einem Glückwunsch an den wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hieß es dort: "Hallo, Twitter!"