© ZDF / Markus Hintzen Der künftige ZDF-Intendant Norbert Himmler

Das ZDF will auch weiterhin neben seinem Hauptprogramm die TV-Kanäle ZDFneo und ZDFinfo anbieten. "Eine Reduktion macht derzeit keinen Sinn. Gerade mit ZDFneo und ZDFinfo erreichen wir überproportional viele jüngere Menschen", sagte ZDF-Intendant Norbert Himmler am Freitag in der Sitzung des ZDF-Fernsehrats in Mainz.