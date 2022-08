Snapchat kündigt Stellenabbau an - Umsatzwachstum flaut weiter ab

© IMAGO / ZUMA Wire Bei Snapchat werden 20 Prozent der 6000 Jobs gestrichen.

Bei der Foto-App Snapchat lässt das Wachstum weiter nach - die Betreiberfirma Snap reagiert nun mit Stellenabbau. 20 Prozent der über 6000 Jobs bei dem Unternehmen sollen gestrichen werden, wie Vorstandschef und Mitgründer Evan Spiegel in einem am Mittwoch veröffentlichten Memo an die Beschäftigten bestätigte.